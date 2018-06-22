AA’nın ‘Tayyip’ belgeselinde Erdoğan’ın ‘bilinmeyenleri’: Organize şakalar yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı ‘Tayyip’ belgeselinin ilk tanıtım filmi yayınlandı.

Erdoğan’ın ‘sıra dışı’ kişiliğinin, cumhurbaşkanının en yakınlarının ağzından anlatıldığı belgeselin tanıtım filmini Anadolu Ajansı paylaştı.

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Eski komşuları, aile dostları, yol arkadaşları ve akrabaları Erdoğan’la anılarını anlattığı belgeselde, Başbakan Binali Yıldırım da Erdoğan’la birlikte İstanbul’dan Ankara’ya kötü hava koşullarında yaptıkları uçak yolculuğunu anlattı: “İnsanlar tedirgin tabii. Ben de yemek istedim. Bana, ‘Sen ne yapıyorsun vicdansız, millet burada can korkusunda, sen oturmuş yemek yiyorsun, bu ne biçim iş’ dedi. Ben de telaşa lüzum yok, bugüne kadar hiçbir uçak havada kalmadı dedim.”

Yıldırım, Erdoğan’la diğer anısınıysa şöyle anlattı: “Açılış günüyle ilgili bir tartışma, ‘1 Aralık’ta açacaktınız, niye böyle oldu’ diye. Arkadaşlar anlatmaya çalışıyor. Baktım ki durum nazik. ‘Efendim bunda bir yanlış yok, biz bir aralık açarız dedik, siz herhalde aralık ayının 1’i anladınız’ dedim.”

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Erdoğan’ın yol arkadaşlarından Reşat Sözen cumhurbaşkanının vatandaş sofralarında hiç tereddütsüz yemek yediğini anlatırken, yeğeni Üsame Erdoğan ise “Organize şakalar yapar. Mesela telefonla evi arayıp sesini değiştirip evdekileri işletir. Hiç beklenmedik bir anda kapıya gelir. Gözetleme deliğinden baktığımızda da o deliği kapatır” diye konuştu.

Gazeteci Fatma Aksu ise bir programda yaşadıklarını, “Basın otosu önden gidiyordu. Tayyip Bey sanırım helikopterle gelmişti. Sıcak bir mevsimdi. Dönüşte orada arkadaşımızın kalp sorunu olduğunu bildiği için, kendisine en çok muhalefet eden gazeteciyi, biz hepimiz orada kaldık, helikopterine alıp İstanbul’a dönmüştü” diye anlattı.

Erdoğan’ın komşusunun kızı Havva Kanbur ise Yalova’dan İstanbul’a beraber döndükleri sırada Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la şarkı söylediklerini aktardı.