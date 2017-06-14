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AA’nın ölçümüne göre Suriye’nin beşte birinden fazlası YPG’nin elinde


 

Suriye topraklarının yüzde 23’ünün YPG’nin elinde bulunduğu bildirildi.

Bir YPG militanı Rakka kentini gösteriyor. (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın yaptığı harita alan ölçümlerine göre yaklaşık 185 bin kilometrekare yüzölçümü bulunan Suriye’nin yaklaşık 39 bin 500 kilometrekaresi YPG’nin elinde.

Habere göre örgüt, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka’nın batısındaki Tabka ve Baas barajlarını da ele geçirmiş bulunuyor. Bu üç baraj, Suriye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayacak kapasitede. Ayrıca tarım arazilerinin 30 bin kilometrekareye denk gelen yüzde 60’lık kısmı da YPG denetimindeki bölgede.

Rakka harekatı öncesindeki durum

Ülkenin kuzey sınırını büyük ölçede elinde bulunduran YPG son olarak ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de desteğiyle IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya harekat başlatmıştı.

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