AA’nın Erdoğan’ı galip gösteren sonuçları ‘testmiş’: Aboneler sıkıntı yaşamasın

İktidara yakın TV Net’teki programda yanlışlıkla ekrana AA’nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafikler ‘test’ amaçlıymış.

19 Haziran Salı günü Akıl Odası programının tekrarı sırasında yayına, AA’ya ait seçim sonuçları yansımış, bunda sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı ve AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın seçimleri yüzde 53 oy oranıyla kazandığı görülmüştü.

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Cumhuriyet’e konuşan, AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, “Her seçimde, seçim gecesi aboneler bir sıkıntı yaşamasın diye öncesinde bir takım sonuçlar verilerek test yapılır. Abone kendisi bu testi ister bizden. Çünkü kendi otomasyonlarına, ekran yüzlerine uydurması gerekiyor. Bunun için bizden bir takım veriler isterler ve bizim yazılım ekibimiz de bazı veriler göndererek test ederler sonuçları. Bu sonuçlar testin dışında bir şey değildir” dedi.

‘Sonuç bizim varyasyonlarımızdan biri’

Mutanoğlu oy oranlarının yüzdeler halinde verilmesine ilişkinse şunları söyledi: “Sıfır veri ile test yapılamaz. Haritada renklendirme yapılması için veri yazılması gerekiyor. Ekranda verilen sonuçlar bizim varyasyonlarımızdan biridir. Doğu Perinçek ‘in yüzde 40 olduğu bir başka sonuç da var. Değişik sonuçlar veriyor arkadaşlarımız. Bu kolay bir şey değil. Bizim yapmış olduğumuz şey sahadan verileri alıyoruz. Hiç bekletmeden abonelere sunuyoruz. En ufak bir virgülüne bile dokunamıyoruz. YSK biraz sonra açıklayacak zaten.”