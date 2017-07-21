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AA’dan suça teşvik gibi haber: İsrail’i protesto haberine sinagoga saldırı fotoğrafı

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Kamu yayıncılığıyla sorumlu Anadolu Ajansı, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasını protesto eylemlerini duyurduğu haberinde dün akşamki ‘sinagog saldırısı’nın fotoğrafını kullandı.

Alperen Ocakları üyesi bir grup dün akşam saatlerinde Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu’nun önünde toplanıp binaya taşlı tekmeli saldırı düzenlemişti.

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Eylemde, Yahudi cemaati “Siyonistler aklını başına alsınlar. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz” diye tehdit edilmişti.

Anadolu Ajansı, bu sabah yurt çapında İsrail’i protesto amaçlı eylemlere ilişkin bir haber yayınladı. Haberde eylem duyuruları yapılırken, fotoğraf seçimi ise dikkat çekti. Fotoğraf, dünkü sinagog saldırısından bir kareydi.

Aynı fotoğraf, haberin paylaşıldığı tweet’te de kullanıldı.

TRT de AA’nın izinde

Dahası yine kamu yayıncılığıyla yükümlü TRT’nin TRT Haber kanalı da, söz konusu haberi aynı fotoğrafla kullandı.

 

Alperen Ocakları’ndan sinagog önünde tehdit: Yarın da geliriz, içeriye giremezsiniz

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