AA’dan sonra Milliyet: Erdoğan’ı galip gösteren anketi paylaşan gazete özür diledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı galip gösteren seçim sonuçlarını internet sitesinde paylaşan Milliyet gazetesi, ‘AA’nın test yayını’ olduğunu söyleyerek özür diledi.

Hükümete yakın TV Net’teki programda ekrana AA’nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafikler yansıtılmış, AA bu durumu ‘test’ amaçlı olarak açıklamıştı.

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Milliyet, iktidara yakın Demirören Holding’e ait.

Milliyet, haber sitesinde Anadolu Ajansı’nın seçim yapılmadan paylaştığı ve ardından test yayını olduğunu açıkladığı seçim sonuçlarını paylaştı. Gelişmenin ardından sosyal medya hesabından biz özür mesajı paylaşan Milliyet mesajını, birkaç dakika içinde sildi.

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Ardından gazete, konuyu açıkladıkları bir haber metni bağlantısıyla özür mesajını yeniden paylaştı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: “milliyet.com.tr geliştirme çalışmaları sırasında Anadolu Ajansı’nın yaptığı test yayının datalarının yer aldığı test seçim sayfası mobil anasayfada teknik bir hata sonucu yayına verilmiştir. Okuyucularımızdan özür dileriz.”

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Anadolu Ajansı’nın seçim simülasyonunun bir TV Net’te yanlışlık yayınlanmasının ardından Erdoğan’a “Damadın Anadolu Ajansı’na ’24 Haziran akşamı bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin’ dedi mi, demedi mi?” sözleriyle seslenmişti.

Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akşener’e 1 milyon liralık tazminat davası açacağını duyurmuştu.