AA’dan ‘göz yaşartan’ haber: İstanbul’un tarihi çeşmeleri çöp dolu

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İktidarı zora sokacak haberleri ‘görmezden gelmesiyle’ bilinen kamu kurumu Anadolu Ajansı (AA), İstanbul’un tarihi çeşmelerinin bakımsızlık nedeniyle çöple dolmasını kayıtsız kalamadı.

Ajansın bugün yayınladığı, internet sitesinde de manşetten verdiği haber, kentte fetih sonrası su ihtiyacını karşılamak için yapılan çeşmeleri konu alıyor.

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“Mimari ve hat sanatının eşsiz eserleri haline gelen tarihi çeşmeler, şehirleşmeye yenik düşerek, ayakta kalmak için zamana direniyor” denen haberde, çeşmelerin dönemin izlerini taşıyan anıtlar olarak görüldüğü belirtiliyor.

Ara başlık olarak ‘Musluklarından su akmıyor, içleri çöp dolu’ yazarak durumun vahametini vurgulayan ajans, haberinde şöyle dedi: “Dünyanın önde gelen kültür ve medeniyet şehirleri arasında yer alan ve sahip olduğu tarihi eserlerle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan megakent İstanbul’da, özellikle Osmanlı tarih ve kültürünü uzun yıllardır üzerinde taşıyan tarihi çeşme ve sebiller bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle eski günlerini arıyor. Ağırlıklı olarak tarihi yarımadanın yanı sıra Beşiktaş, Eyüp ve Beyoğlu’nda bulunan çok sayıda tarihi çeşme, günümüzde ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden unutulmaya yüz tutmuş bulunuyor. Söz konusu çeşmelerin büyük çoğunluğunda su akmıyor. Tamamına yakınının musluğu sökülen çeşme ve sebillerde birikmiş atık ve çöpler dikkat çekiyor. Ayrıca, her biri birer sanat eseri kabul edilen çeşmelerin üzerindeki kitabelerin kimisi silinmiş, kimisi ise bakımsızlık nedeniyle okunamaz durumda. Bazı çeşmelerin üzerindeki sprey ve boyalarla yazılmış yazılar dikkati çekiyor.”

‘Biri ‘Dur’ demeli’

Haberde, vurguyu güçlendirmek için bir de görüş alındı.

Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Köse, şu eleştirilerde bulundu: “Özellikle Fatih, Üsküdar Eyüp, gibi yerlerde sokak aralarındaki çeşmelerin durumu iyi değil. Bazı çeşmeler yol altlarında kalmış. Yanlarında ağaç bitiyor, çevresel etkilerde dolayı harap olmak üzere. Bunların acilen kurtarılması lazım. Bunların içindeki çöplerin boşlatılması, yanlarındaki çöp konteynerlerinin uzaklaştırılması lazım. Üzerindeki kitabelerin elden geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca en önemlisi de bu çeşmelerin sularının akıtılması lazım. Üzerlerindeki yazılar silinmeli. Çoğu yok olmak üzere. Artık buna ‘Dur’ denmeli. Bu eserlerin hepsi ihya edilmeli.”