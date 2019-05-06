İstanbul seçimi iptal: 23 Haziran’da yeniden sandık başı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Henüz YSK’dan resmi açıklama yapılmış değil. Karar AKP ve MHP’li YSK temsilcileri Twitter’dan duyurdu.

Reklam

23 Haziran

Temsilciler yeni seçimin 23 Haziran 2019’da yapılacağını da duyurdu.

AA’nın haberinde YSK kararının ‘sandık kurullarının oluşturulmasında yapılan usulsüzlüklere’ dayandırıldığı belirtildi. Kararın dörde karşı yedi oyla alındığı kaydedildi.

CHP acil toplandı

CHP yönetimi olağanüstü toplandı.

Reklam

Dolar 6,15’i gördü

Dolar/TL kuru karar sonrası 6,15’e kadar yükseldi.

Üç itiraz vardı

YSK toplantısı, başkan Sadi Güven başkanlığında 11 kurul üyesiyle 14.30’da başlamıştı.

YSK’nin gündeminde, 31 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından İstanbul sonuçlarıyla ilgili itirazlar bulunuyordu.

AKP’nin İstanbul büyükşehir belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ve MHP’nin Maltepe ve İstanbul’un tümü için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ara kararlar verilmişti.

Ara kararlar gereği, İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan iddiaların araştırılması istenmişti. İlçe seçim kurullarından gelen cevaplar kurul üyeleri tarafından incelendi.

AA, YSK’nın bu bilgiler doğrultusunda salt kurul çoğunluğunun yeterli oyuyla İstanbul için nihai kararını verdiğini duyurdu.

İtirazlar nelerdi?

‘Cumhur ittifakı’ ortaklarının seçimlerle ilgili yaptığı başvurular üç ana başlıkta toplanıyordu:

-İstanbul’da devlet memuru olmadığı halde 19 bin 623 kişi yasaya aykırı olarak ilçe seçim kurulları tarafından sandık kurullarında görevlendirildi. Bu durum ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle seçimin iptalini gerektirir.

-İstanbul çapında yaklaşık 46 bin kısıtlı seçmen (hükümlü, zihinsel engelli vs…) yasaya aykırı olarak oy kullandı ( YSK toplamda sadece 736 seçmenin oy kullandığı ile ilgili ‘şüphe‘ tespit etmişti).

-Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan seçmenler oy kullandırıldı (AKP’nin bu itirazı YSK tarafından iki defa reddedildi).