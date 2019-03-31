AA yine aynı taktikle gitti

Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını açıklarken ortaya çıkan manzara bu seçimde de değişmedi.

Kaynak: aa.com.tr

AA, önceki seçimlerde verdiği ilk sonuçlarda hep iktidar partisini ve müttfefiklerini açık ara önde gösteriyordu. Özellikle 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda AA’nnı açıkladığı ilk sonuçlar yüzde 60’ın üzerinde Evet’i gösteriyordu. Zaman geçip sandıklar açıldıkça bu fark kapandı. Ama ilk açıklanan sonuçlardaki fark tepki çekti.

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AA’nın milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminde açıkladığı ilk sonuçlarda da benzer bir tablo vardı.

AA, 31 Mart yerel seçimlerinde de Ankara başta olmak üzere bir çok ilde AKP veya ‘cumhur ittifakı’nın adaylarını önde gösterdi. Zaman geçtikçe farklar kapandı ve özellikle Mardin, Eskişehir, Kars gibi illerde ilk açıklanan sonuçlardan farklı bir tablo ortaya çıktı.

