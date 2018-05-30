AA üç aşamalı Menbiç planını duyurdu: YPG ilk 30 günde bölgeyi terk edecek

Türkiye ve ABD’nin üzerinde teknik mutabakat sağladığı ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 4 Haziran’daki Washington görüşmesinde nihai halini alması beklenen Menbiç planının üç aşamadan oluştuğu ve ilk aşamada Fırat Nehri’nin batısındaki YPG’lilerin bir ay içinde bölgeden çıkartılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nın ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelere katılan kaynaklara dayandırılan haberine göre, iki ülkenin üzerinde teknik mutabakat sağladığı Menbiç planı ile ilgili nihai imzaların 4 Haziran’da atılması durumunda ilk 30 gün içerisinde YPG unsurları Menbiç’i terk edecek.

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ABD ve Türkiye arasında kurulan Suriye çalışma grubu son toplantısını geçen cuma günü Ankara’da yaparak Menbiç planının ana hatlarını ele almıştı. Çavuşoğlu ve Pompeo’nun bu planın detaylarını 4 Haziran’da Washington’da yapacağı görüşmede ele alacağı belirtilmişti.

Habere göre, Menbiç planının ikinci aşaması 4 Haziran’dan 45 gün sonra Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor.

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Üçüncü aşamada ise 4 Haziran’dan sonra 60 gün zarfında Menbiç’in yerel unsurlarından bir yönetim kurulması öngörülüyor.

Haberde, “İlçenin güvenliğini sağlayacak askeri meclis ile kent hizmetlerini verecek yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacak” denildi ve mutabakat metninin son şeklini gelece hafta bakanlar düzeyinde yapılacak görüşmede alacağı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolü konusunda Türkiye ile henüz anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.

Günlük rutin basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine “Henüz Türk hükümetiyle anlaşma sağlamış değiliz. İstişarelerimiz devam ediyor. Çalışma grubu yapılacak işbirliğiyle ilgili yol haritasının sınırlarını çizdi, buna Menbiç de dahil” diyen Nauert, iki ülke dışişleri bakanlarının 4 Haziran’da Washington’da Menbiç’i görüşeceklerini de açıklamıştı.