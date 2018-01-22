Tek tip kıyafetler Silivri Cezaevi’ne ulaştı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK ile getirilen ‘tek tip’ kıyafetlerin Silivri Cezaevi’ne ulaştığı bildirildi.

AA’nın haberine göre ‘Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar’ nedeniyle cezaevindeki hükümlü ve tutukluların giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ne ulaştırıldı.

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Cezaevinin deposunda tutulan kıyafetlerin, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılacak tutuklu veya hükümlülere giydirileceği belirtildi.

Düzenlemeyle, ülke genelinde yargılanan 6 bin 800 kişinin badem kurusu renginde, 51 bin 700 kişinin de gri renkte tek tip kıyafetle duruşmalara katılacağı belirtilmişti.