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Yaramazlara biraz batar!

Tek tip kıyafetler Silivri Cezaevi’ne ulaştı

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Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK ile getirilen ‘tek tip’ kıyafetlerin Silivri Cezaevi’ne ulaştığı bildirildi.

(Fotoğraf: DHA)

AA’nın haberine göre ‘Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar’ nedeniyle cezaevindeki hükümlü ve tutukluların giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ne ulaştırıldı.

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Cezaevinin deposunda tutulan kıyafetlerin, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılacak tutuklu veya hükümlülere giydirileceği belirtildi.

Düzenlemeyle, ülke genelinde yargılanan 6 bin 800 kişinin badem kurusu renginde, 51 bin 700 kişinin de gri renkte tek tip kıyafetle duruşmalara katılacağı belirtilmişti.

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