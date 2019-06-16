AA: Seçim sonucunu AA değil YSK açıklar, biz veri aktarırız

Anadolu Ajansı “AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır” diye açıklama yaptı.

Seçim günü saat 23:21’den itibaren, yarışın başa baş gittiği İstanbul’da oyların tamamlanmasına yüzde 1.2 kala AA veri girişini durdurmuştu. Ajans, bu duruma gerekçe olarak ‘sahadan bilgi gelmemesini’ göstermişti. Bunun yanısıra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in, “AA bizden veri almıyor” demesi, AA’nın verilerini nerden aldığı sorusunu gündeme getirmişti. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, personeline yaptığı ‘izahat’te bu soruyu geçiştirmiş, kendini, “Sütte leke var bende yok” diye savunmuştu.

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Bugün (16 Haziran) yapılan Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayınında da İstanbul için yarışan adaylar, AA’nın bu durumu açıklaması yönünde çağrıda bulunmuştu.