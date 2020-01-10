AA: Rusya’nın ateşkes açıklamasına rağmen İdlib’de saldırılar sürüyor

Anadolu Ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’nin İdlib vilayetinde ateşkesin sağlandığını duyurmasına rağmen, Suriye hükümetine bağlı güçlerin saldırılarına devam ettiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve el-Kaide uzantısı örgüt Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya destekli Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesi üzerine binlerce insan Türkiye sınırına doğru göç etmeye başlamıştı. Birleşmiş Milletler’e göre Türkiye sınırına yakın yerlere kaçanların sayısı 250 bine yaklaşmıştı.

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Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da bir araya gelmesinden sonra bugün Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Tümgenerel Yuri Borenkov 9 Ocak TSİ saat 9:00 itibariyle İdlib çatışmasızlık bölgesinde ateşkesin başlatıldığını söylemişti.

AA’nın sitesindeki habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler ateşkes saatinden sonra dün, İdlib güney ve güneydoğu kırsalındaki Maarratünnuman ilçesine, Maar Şurin, Marşimşe, Tel Mennis, Bebbile köylerine top, füze, roket ve karadan karaya atış yapılan silahlarla topçu atışı düzenledi.

Habere göre, hükümet güçleri, bugün de Maarratünnüman ilçesi ile Tel Mennis’e topçu saldırıları yaptı.

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Maar Şurin köyü ise hem kara hem hava saldırılarının hedefi oldu.

Ayrıca Maarratünnuman ilçesinin doğusundaki Tüh-Deyr Şarki ve Cercenaz-Tel Mennis hattında karadan ilerleme amaçlı saldırı başlattıldı.