AA muhabirini ararken suya düşen iki asker de hayatını kaybetti

Bayburt’ta kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı ararken suya kapılan iki askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.
AA muhabiri Abdülkadir Nişancı Karadeniz Bölgesi’nde yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşmüştü.
Yaramazlara biraz batar!
Bayburt’ta kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı ararken suya kapılan iki askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.
AA muhabiri Abdülkadir Nişancı Karadeniz Bölgesi’nde yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşmüştü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığınca 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Samsun’da düzenlenecek kutlamaya katılmayacağı belirtildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı vergilerin yüzde 50’den yüzde 25’e indirilmesinin olumlu olduğunu ancak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) çıkarılma kararının iki ülkenin 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini söyledi.
Çin, Türkiye’yi çoğunluğu Müslüman Uygur halkının yaşadığı Sincan’da faaliyet gösteren ‘teröristler’e karşı mücadelesini destekleme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da Çin’in ulusal birliğini koruma ve ‘terörist güçlerle’ mücadele çabasını desteklediğini ifade ettiği bildirildi.
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