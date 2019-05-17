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Yaramazlara biraz batar!

AA muhabirini ararken suya düşen iki asker de hayatını kaybetti

Bayburt’ta kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı ararken suya kapılan iki askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

AA muhabiri Abdülkadir Nişancı Karadeniz Bölgesi’nde yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşmüştü.

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AA muhabirini ararken suya düşen iki askerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

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