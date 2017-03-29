AA muhabirinden Şık ihbarı: Teröre destek veriyor, Allah rızası için Twitter’ını inceleyin

Anadolu Ajansı muhabiri K.K.’nın, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık’ı Twitter mesajlarından ötürü 2015 yılının kasım ayında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne “Allah rızası için inceleyin” diye ihbar ettiği ortaya çıktı.

Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 89 gündür tutuklu.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, AA muhabiri K.K, 28 Kasım 2015 tarihinde BİMER’e Ahmet Şık’ın Twitter hesabını ihbar etti. Şık’la ilgili soruşturma dosyasındaki bir belgeye göre K.K’nin ihbar metninde şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden kendisini gazeteci olarak tanımlayan xxxxxxyandex.com mail adresli, Ahmet Şık isimli kişinin attığı twit’lere bakılmasını talep ediyorum. Çünkü adam alenen devleti tehdit ediyor ve bence teröre destek veren içerikler paylaşıyor. Sahmetsahmet kullanıcı adını kullanan şahsı Allah rızası için inceleyin.”

İhbardan sonra K.K’nın oturduğu Gaziantep’te, Şık hakkında soruşturma açıldı. Şık’ın Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi, öğretmen Ayşe Çelik’in Kanal D’ye telefonla bağlanarak yaptığı açıklama nedeniyle açılan soruşturma ve Barış Akademisyenleri ile ilgili mesajlarında suç unsuru olduğu iddiasıyla rapor düzenledi.

‘Barışçıl yollarla çözüm için yaptığım yorumlar’

Savcılığın verdiği yetkisizlik kararı ile dosya daha sonra İstanbul’a gönderildi. Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında 7 Kasım 2016’da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda sorgulandı. Şık, Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ve suçlama konusu paylaşımların ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında kaldığını söyledi.

Suçlamayı reddeden Şık, “Bu paylaşımlar barışçıl yollarla çözüm için yaptığım yorumlardır” dedi. Şık’ın avukatı Can Atalay da “Müvekkil gazetecidir. Ülkede yaşananlarla ilgili üzüntüsünü, görüş ve eleştirilerini ifade etmiştir. Atılı suçun unsurları oluşmamıştır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ederiz” dedi.

‘Hatırlamıyorum, yapmadım’

Şık hakkında soruşturma açılmasına neden olan K.K. ise BİMER kayıtlarındaki TC kimlik numarası, ev adresi ve telefon numarasının kendisine ait olduğunu kabul etti.

Göktaş’ın ulaştığı K.K ise önce “Hatırlamıyorum, yapmadım” derken, “Ajans yöneticileriyle konuşup arayacağım” dedi ancak gazeteye dönüş yapmadı.