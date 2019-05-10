AA muhabiri uçuruma yuvarlandı

AA muhabiri Abdülkadir Nişancı Karadeniz Bölgesi’nde yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düştü. Nişancı’nın yeri tespit edilmeye çalışılıyor.

Fotoğraf: DHA

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecinin yol açma çalışmalarını takip ettiği sırada uçurumdan düştüğünü belirterek arama çalışması başlatıldığını açıkladı.

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Trabzon-Bayburt sınırındaki ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında özel idare ekipleri yol açma çalışması başlatmıştı.

Haber yapmak için çalışmayı takip eden Nişancı üzerine çıktığı kar kütlesiyle birlikte uçuruma düşüp gözden kayboldu.

Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Nişancı’nın yerinin tespit edilebilmesi için drone da kullanılıyor.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Nişancı ile ilgili şu açıklamayı yayınladı:

“Gazeteciler en zor koşullarda mesleklerini yapmak için uğraşırlar. Bu nedenle de can güvenlikleri açısından en riskli mesleklerden birini yaparlar. Son olarak Bayburt-Trabzon il sınırındaki Soğanlı Dağı’nda, kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmasını takip eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın uçuruma düştüğü haberini aldık. Meslektaşımızın ailesine ve Anadolu Ajansı çalışanlarına üzüntülerimizi iletiyoruz. Meslektaşımızın en kısa sürede bulunmasını ve sağlıklı olmasını diliyoruz.”