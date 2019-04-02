AA müdürü ‘asıl soru’yu geçiştirdi: Sütte leke var bende yok

Seçim gecesi veri girişi ‘aksaklığı’ndan ötürü eleştirilerin hedefindeki Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, bugün personeline yaklaşık iki buçuk saat ‘izahat’ta bulundu ancak yanıt bekleyen asıl soruyu geçiştirdi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı (Arşiv)

Söz konusu ‘aksaklık’ AA tarafından ‘sahadan veri gelmemesi’ne bağlanmıştı. Ertesi gün ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, AA’nın kendilerinden vergi almadığını açıklamıştı. Bu ‘ifşaat’ şu soruyu gündem getirmişti: AA verilerini nereden alıyor?

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Kazancı, iki gündür kamuoyu karşısında açıklama yapmaktan kaçınırken bu sabah ajan personeline konuştu.

‘Sütte leke var bende yok’

Kazancı’nın ‘izahat’ından satırbaşları şöyle:

“Sütte leke var bende yok. O gece tekniğin başındaki arkadaşı defalarca aradım, ‘Temiz miyiz’ diye sordum. ‘Temiziz’ yanıtı aldım. YSK bitirememiş seçimi, ben nasıl bitireyim?

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Arayıp küfredenler sadece CHP’liler. Çoçuğumun okul Whatsapp grubunda küfretmişler bu olaylarla ilgili. Birbirine çok yakın olduğu için sonuçlar böyle oldu.

‘Detaylar önemli değil’

Oy akışında takılmayı fark edince hizmet aldığımız şirket yetkililerini arayıp uyardım (Kazancı bunu söylemekle birlikte hangi şirket olduğunu açıklamıyor, ‘Detaylar önemli değil’ deyip geçiştiriyor).

O gece iktidardan beni kimse aramadi. Ben karar verdim. Yardımcılarımla açıklama hazırladık. Veri akışı düzelir diye açıklamayı beklettik ama bir türlü veri akışı gelmedi. Sanki YSK tamamladı mı? YSK’nın bitiremediği secimi ben nasil bitireyim? YSK başkanının açıklamalarına da kırıldım. (YSK başkanı şöyle demişti: ‘Anadolu Ajansı benden veri almıyor. Anadolu Ajansı yüzde 90’lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum.’)

‘Aldığım maaşa yediğim küfürler dahil’

Ben her seçimde bu muameleye şerbetliyim. Aldığım maaşa yedigim küfürler dahil.

Bu açıklamayı dün de yapabilirdim size, biraz düşündüm ve sakinleştim. Ne sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Öncelikle teknik ekibime özellikle teşekkur ediyorum.

Ben seçim işlerini bilmeyen biri değilim. Müşahitlik eğitimi vermiş adamım. Bu işlere uzak değilim. Yok ‘Şu ili şu ilçeyi tuttun, su ilçeyi önce verdin sonra verdin…’ Ben bunu yapamam ki. Bana gelen veriyi abonelere dağıtıyorum ben. Diyorlar ‘AA yetkili.’ AA yetkili değgil ki. Hiçbir seçimi zaten yuzde 100’e tamamlamadık ki. Yüzde 98-99’da kalır. İlk kez seçim sonucu vermiyoruz. Tek şanssızlığımız sonuçların yakınlığiydı.

Biz temiziz. Ben temizim. Ben detaylarla ilgilenmem. Akışa bakarım. Benim manipüle etme gücüm olamaz. Gelen veriyi paylaşıyorum.

Bu konuşmalarımı dışarıya çıkabileceğini düşünerek yapıyorum. Aile içindeyiz. Ama Allah’a şükür daha önce böyle bir şey yaşamadım. Yani buradan bir sızıntı olmadı.”