AA, ‘mekan basan’ Fatih Terim haberini ‘uygun görmediği’ için yayınlamamış

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in restoran basmasıyla ilgili bir haberinin yayınlanmadığını söyleyen muhabirin, çalışanları olmadığını bildirdi.

Terim, iki damadı ve bir korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’daki bir mekanı basmıştı.

Reklam

AA muhabiri olduğunu söyleyen İbrahim Evrim Ayral da Terim’le ilgili yaptığı haberin ajans tarafından yayınlanmadığını belirterek istifa ettiğini duyurmuştu.

‘Çalışanımız değil’

AA, Ayral’ın kendi personelleri olmadığını, dışarıdan haber satan bir gazeteci olduğunu duyurdu.

Yazılı açıklama yapan ajans, şunları kaydetti: “(Haber satan) kişilerden birisi olan şahsın, olayın tüm taraflarının görüşünü almadan hazırladığı, yani haberin temel unsurlarından yoksun metni, editoryal değerlendirme neticesinde satın alınmaya uygun görülmemiştir. Personelimiz olmayan bir şahsın kurumumuzdan istifa ettiğini açıklaması da tabii olarak hiçbir anlam ve doğruluk içermemekte; ayrıca basın meslek ilkelerine aykırı şekilde kamuoyunu yanıltmaktadır. Olayın aslı araştırılmadan yapılan açıklamaların ve eleştirilerin ciddiyetten uzak olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”