AA: KCK sorumlusu Sara Aktaş’a 17 yıl dokuz ay hapis

‘KCK’nın Türkiye sorumlusu’ olmakla suçlanan Sara Aktaş’a 17 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.
AA’nın haberine göre Aktaş hakkında İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.
Aktaş’ın avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.
Mahkeme Aktaş’a ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından toplamda 17 yıl dokuz ay 22 gün hapis cezası verildi.
Firari Aktaş’ın duruşmalara katılmaması nedeniyle cezasında indirim yapmayan mahkeme sanık hakkında çıkarılan tutuklama yönelik yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti.
Almanya’ya giderken gözaltına alınan Aktaş, 15 Aralık 2016’da tutuklanmış, daha sonra tahliye edilince yurt dışına çıkmıştı. Mahkeme heyetinin değişmesinin ardından Aktaş hakkında duruşmalara katılmaması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.