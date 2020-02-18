Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, ’15 Temmuz darbe girişimi soruşturması’ kapsamında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Kavala’nın cezaevinden çıkmasını bekleyenler, gözaltı kararı sonrası hayal kırıklığı yaşadı. Fotoğraflar: DHA

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Gezi davasının bugünkü altıncı duruşmasında sekiz sanık hakkında beraat kararı çıkmıştı. Davadaki tek tutuklu sanık işadamı Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmişti.

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DHA ise İstanbul Başsavcılığı’nın, Osman Kavala hakkında ‘Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçundan yürütülen başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındığını açıkladığını bildirdi.

Osman Kavala ile bir dönem aynı cezaevini paylaşmış olan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem ise Tele1 televizyonu canlı yayınında, Kavala’nın gözaltı kararının cezaevi kapısından çıkışında kendisine tebliğ edilmesi gerektiğini, Kavala’nın geceyi jandarma karakolunda geçirdikten sonra ertesi gün hakim karşısına çıkarılarak tutukluluğu hakkında karar verilmesi gerektiğini söyledi. Erdem, aynı durumu kendisinin daha önce birebir yaşadığını belirtti.

Daha sonra yayına bağlanan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Kavala’nın jandarma karakolunda olduğunu belirtti. Tanrıkulu, Kavala’nın bu gece Çağlayan Adliyesi’ne götürülebileceğini düşündüklerini de kaydetti.

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Kavala, temmuzda ‘ayrı bir soruşturma var’ demişti

Osman Kavala, temmuz ayında hakkında ’15 Temmuz darbe girişimine destek’ suçlamasıyla ayrı bir soruşturma daha olduğunu belirterek, “Herhalde bir vakitte benim için de tahliye kararı verilecek ama bu cezaevinden çıkacağım anlamına gelmiyor” demişti.

T24’ten Şirin Payzın’a verdiği söyleşide Kavala, “Tutuklama kararım tuhaf bir biçimde iki dosya arasında paylaştırılmış. Bu ikinci dosya hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. 20 aydır iddianamesi ortaya çıkmadı” diye konuşmuştu.

Savcılık: Anayasal düzeni bozmaya teşebbüsten gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gezi Olayları olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında; eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 19 Şubat 2019 tarihli iddianamesi ile kamu davası açılmıştır.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Şubat 2020 tarihi kararı ile hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatına ve tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmiştir. Alınan kararın bozulması talebi ile ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.



Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ‘Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs‘ suçundan ayrıca gözaltı karar verilmiştir.”

Tahliyeyi bekleyen Kavala’nın eşi dinlenme tesisinden ayrıldı

Ayşe Buğra, dinlenme tesisinden ayrılırken.

Bu arada, Başsavcılığın gözaltı kararı haberini alan Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra, serbest bırakılmasını beklediği Karbey Dinlenme tesislerinden ayrıldı.