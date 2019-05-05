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Yaramazlara biraz batar!

AA: İstanbul’daki seçim soruşturmasında 43 kişinin ‘FETÖ irtibatı’ bulundu

Anadolu Ajansı, İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada 43 şüphelinin ‘FETÖ’yle irtibatı tespit edildiğini duyurdu.

Haberde, “43 şüpheliden ikisinin ByLock kullanıcısı olduğu, 41’inin Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi” dendi.

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Son olarak, İstanbul Anadolu başsavcılığının AKP ve MHP’nin iddialarını araştırmak üzere 32 soruşturma açtığı, 100’ü aşkın seçim görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtilmişti. Soruşturmanın 31 Mart seçimlerinden bu yana sürdüğü kaydedilmişti.

Savcılık açıklamasında ne dedi? Meğer ’32 soruşturma’ haberi son dakika değilmiş

AKP’nin iddiaları üzerine: 100 sandık başkanı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

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