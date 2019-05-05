AA: İstanbul’daki seçim soruşturmasında 43 kişinin ‘FETÖ irtibatı’ bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK’yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir” sözlerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak tepki göstererek “Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var” dedi.