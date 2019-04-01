AA İstanbul’da oyların tamamını açıkladı: İmamoğlu 23 bin 945 oy önde

Anadolu Ajansı’nın güncellediği İstanbul seçim sonuçlarına göre, CHP’li aday Ekrem İmamoğlu, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın 23 bin 945 oy önünde.

Dün yapılan yerel seçimlerde Anadolu Ajansı İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin 23:21’den itibaren veri girişini durdurmuştu.

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Tepkiler üstüne bir açıklama yapan ajans, durumu, ‘sahadan veri akışının durması’na bağlamıştı.

Bugün Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan sonuçları açıklamasının ardından, Anadolu Ajansı da tekrar veri girişi yapmaya başladı.

18:26 itibariyle AA’nın sonuçlarına göre İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 48.78 iken, Yıldırım’ın oy oranı 48.52.

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Buna karşın, AKP tarafı kendi verilerine göre seçimi Yıldırım’ın kazandığı görüşünde ve YSK’nın açıkladığı sonuçlara itiraz edecek.