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Yaramazlara biraz batar!

AA İstanbul’da oyların tamamını açıkladı: İmamoğlu 23 bin 945 oy önde

Anadolu Ajansı’nın güncellediği İstanbul seçim sonuçlarına göre, CHP’li aday Ekrem İmamoğlu, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın 23 bin 945 oy önünde.

Dün yapılan yerel seçimlerde Anadolu Ajansı İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin 23:21’den itibaren veri girişini durdurmuştu.

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Tepkiler üstüne bir açıklama yapan ajans, durumu, ‘sahadan veri akışının durması’na bağlamıştı.

Bugün Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan sonuçları açıklamasının ardından, Anadolu Ajansı da tekrar veri girişi yapmaya başladı.

18:26 itibariyle AA’nın sonuçlarına göre İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 48.78 iken, Yıldırım’ın oy oranı 48.52.

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Buna karşın, AKP tarafı kendi verilerine göre seçimi Yıldırım’ın kazandığı görüşünde ve YSK’nın açıkladığı sonuçlara itiraz edecek.

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İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

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Sonuçları üzerinden çok farklı analizler yapılsa da 31 Mart seçimleri, tarihin en anti-demokratik seçimlerinden biri olarak kayda geçti.

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