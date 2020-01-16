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Yaramazlara biraz batar!

AA genel müdürü: Mısır’da gözaltındaki çalışanlarımızdan biri serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, “Mısır’da gözaltına alınan dört çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı Kahire ofisine 14 Ocak’ta baskın düzenleyen Mısır polisi, biri Türk vatandaşı, dört çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

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Ofise giren polis ekipleri güvenlik kameralarını kapatıp internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmasını da engellemişti. 

Mısır polisi Anadolu Ajansı’nın Kahire ofisini basıp dört çalışanı gözaltına aldı

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