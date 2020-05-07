AA: Ellerinde olmayan lirayla döviz almaya kalkan Londra’daki finansçılar temerrüde düştü

Anadolu Ajansı, Britanya’nın başkenti Londra merkezli bazı finansal kuruluşların ellerinde olmayan Türk lirası ile yüksek miktarda döviz almaya kalktıklarını, sonrasında ise temerrüde düştüklerini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Haberde, Merkez Bankası’nın EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen ilgili kuruluşların temerrüde düştükleri belirtildi, ancak kurum ismi yer almadı.

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İlgili işlemlerin düzenleyici kurumlar tarafından tespit edildiği ve hukuki süreç başlatıldığı belirtilen haberde, işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği belirtildi.