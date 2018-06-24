Diken

Yaramazlara biraz batar!

AA duyurdu: Seçim yasağı 18.45’te kaldırılacak

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasağının 18.45’te kaldırılacağını duyurdu.

Haberi AA geçti.

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