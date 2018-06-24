AA duyurdu: Seçim yasağı 18.45’te kaldırılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasağının 18.45’te kaldırılacağını duyurdu.
Haberi AA geçti.
Yaramazlara biraz batar!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasağının 18.45’te kaldırılacağını duyurdu.
Haberi AA geçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Islak tutanaklar tutuluncaya ve sizler birer örneğini alıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz” dedi. CHP lideri kamu görevlilerine de seslendi: “Devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor. İşlemlerin herkesin gözünün önünde olması gerekiyor.”
Milletvekilliği seçiminde partilerin aldığı oy oranları belli olmaya başladı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, asla sandıkları terk etmeyin” dedi.
Diken, seçim sonuçlarını dakika dakika aktarıyor…
İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre bugünkü seçimlerde 08.00-17.00 saatlerinde 100’ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.