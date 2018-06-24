AA duyurdu: Seçim yasağı 18.45’te kaldırılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Islak tutanaklar tutuluncaya ve sizler birer örneğini alıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz” dedi. CHP lideri kamu görevlilerine de seslendi: “Devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor. İşlemlerin herkesin gözünün önünde olması gerekiyor.”