AA, ‘Diyarbakır’da çatışmada öldürüldü’ demişti: Batman’da cezaevinde çıktı

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Anadolu Ajansı’nın (AA), 2 Şubat’ta Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çatışmada öldürüldüğü şeklinde haberini yaptığı İshan Ekinci’nin, 2016’dan bu yana cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre AA’nın 2 Şubat tarihli haberinde, Lice’nin Dernek Köyü’nden yapılan ihbar sonucu PKK’nın Diyarbakır Eyalet Sorumlusu Murat Üçer (Eylül Ergani), Veli Taşkıran (Botan) ile İhsan Ekinci (Brusk Elih) ve Veysel Çelik’in öldürüldüğü iddia edildi.

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Söz konusu haberde İshan Ekinci’nin adı ‘İhsan Ekinci’ olarak yazılırken, üzerinde mühür bulunan resmi bir evraktan alınmış fotoğrafı da kullanıldı. Ancak Ekinci’nin 9 Eylül 2016 tarihinden bu yana Batman M Tipi Cezaevi’nde tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Ailesi hayatından endişe duydu

AA tarafından çatışmada öldüğü iddia edilen Ekinci, Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘polislere bomba atmaya çalışırken kolunu kaybettiği’ suçlamasıyla üç yıl dört ay ceza almıştı. Aynı mahkeme, Ekinci’nin ‘kolunun örgütün dağ kadrosunda girdiği çatışmalarda kaybettiği’ni de ileri sürmüştü.

Ekinci’nin ailesinin AA’nın haberini görmesinin ardından yaşamından endişe ettikleri için avukatı Mesut Aydın’a ulaştığı bildirildi.

Haberi almasının ardından cezaevi yetkilileriyle görüşen Aydın, “Müvekkilim hakkında asılsız ithamlar yapılıyor. AA, müvekkilimin kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını nereden alıyor? Müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiştir. Ailesinin talebi üzerine tüm yasal işlemleri başlatacağız” diye konuştu.