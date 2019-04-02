AA çalışanı: Veriler nerden geliyor biz de bilmiyoruz

Seçim gecesi veri akışını kesilmesi nedeniyle eleştirilen Anadolu Ajansı’nın bir çalışanı, verilerin nereden geldiğini kimsenin bilmediğini söyledi.

31 Mart seçim günü saat 23:30’dan itibaren, yarışın başa baş gittiği İstanbul’da oyların tamamlanmasına yüzde 1.2 kala Anadolu Ajansı veri girişini durdurmuştu. Ajans, bu duruma gerekçe olarak ‘sahadan bilgi gelmemesini‘ göstermişti. Tepkilerin dinmemesinin ardından bir açıklama yapan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, konuyla ilgili soruyu geçiştirerek ‘sütte leke var bende yok‘ ifadelerini kullanmıştı.

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DW Türkçe’nin haberine göre, çalışanların büyük çoğunluğunun seçim verilerinin aktarılması için kurulan teknik sisteme giriş izni yok. Bu gruba çoğu birim müdürünün de dâhil olduğu, verilerin sadece seçilmiş belirli kişiler üzerinden işlendiği belirtiliyor.

Aadının açıklanmasını istemeyen bir AA çalışanı da verilerin nereden geldiğini kimsenin bilmediğini söyleyerek şunları kaydetti: “Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz. Doğrudan teknik servis hallediyor ve eskiden bundan sorumlu olan haber masaları sadece yorum ya da değerlendirme yazıyor.“

Anadolu Ajansı seçimin ertesi günü sabaha kadar veri girişini durdurmuş, YSK’nın resmi olmayan seçim sonuçlarını ilan etmesinin ardından kalan sandıkları da duyurmuştu.