AA böyle gördü: Demirtaş’ın TRT konuşması ‘dünya demokrasi tarihinde bir ilk’

Yarı resmi Anadolu Ajansı (AA), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluyken TRT’de konuşmasının yayınlanacak olmasını “Dünya demokrasi tarihinde bir ilk” sözleriyle yorumladı.

AA’da Ferdi Türkten’in haberinde cumhurbaşkanı adayı olma şartları anlatılırken seçim ve TRT’de yayınlanacak konuşmayla ilgili bazı yasak ve hükümlerden bahsedildi.

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Haberde cumhurbaşkanı adaylarına iki seferde 10’ar dakika konuşma hakkı verildiği belirtilerek AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşma yapmayacakları ifade edildi.

Haberde Demirtaş’la ilgili şunlar dile getirildi: “HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise avukatı aracılığıyla Adalet Bakanlığın’dan, propaganda konuşması çekimlerinin tutuklu bulunduğu cezaevinde yapılmasını istedi ve Yüksek Seçim Kuruluna da (YSK) bu kapsamda bir dilekçe yolladı. YSK de Demirtaş’ın propaganda konuşmasının çekimlerinin cezaevinde yapılmasına karar verdi. Adayların propaganda konuşmaları bugünden itibaren TRT’de yayınlanmaya başlanacak. Demirtaş’ın konuşmasının TRT’de yayınlanmasıyla tutuklu bir cumhurbaşkanı adayı dünya demokrasi tarihinde ilk kez devlet televizyonunda konuşma imkanı bulmuş olacak.”