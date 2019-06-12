AA: Beşiktaş’taki terör saldırısını düzenleyenlerden biri yakalandı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre 2016 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari’de yakalandı.
İstanbul’da 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt arafından bombalı saldırı yapılmıştı.
TAK saldırıyı, Abdullah Öcalan’ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu’daki operasyonlar nedeniyle gerçekleştirdiğini söylemişti. PKK, TAK örgütünün doğrudan kendisine bağlantılı olmadığını öne sürmüştü.