AA, 2.5 puanla Yıldırım’ı gösterirken İmamoğlu, 9 puan önde olduğunu savundu

CHP’nin İstanbul belediyle başkan adayı Ekrem İmamoğlu, elindeki anlık verilere göre İstanbul seçimlerinde yaklaşık 9 puan farkla önde olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Aynı dakikalarda AA verileri AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ı yüzde 47’ye karşı yüzde 50.5 oranıyla önde gösteriyordu.

Reklam

İmamoğlu, “Veri girişi ve manipülasyonlarla ilgili herkesi dikkatli olmaya, kamu kurumu yöneticilerini de ahlaklı ve özenli olmaya davet ediyorum” dedi.

CHP adayı sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Saat 22 itibariyle sonuçları alırız demiştim, son yarım saatte İstanbul’da veri artışı var. Çok anlayabilmiş değiliz, İstanbul’da veri akışı çok hızlı…

Reklam

Bu nedenle açıklama yapmak durumunda kaldım. Devleti ve devletin ajansı Anadolu Ajansı’nı uyarım verilerini çok titiz kontrol etsinler. Benim elimdeki verilere göre oyum 53.2, rakibimizin oyu ise 44.1…

İyi bir istatistikçiyim, bu konuda yanılmam. Gelen verilerin yanıltıcı olduğunu görüyorum. Devletin kurumlarını toplumumuzu doğru bilgilendirme noktasında göreve çağırıyorum.”