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Yaramazlara biraz batar!

A spor muhabirinden cinsiyetçi sözler: Her genç kızın başına gelebilecekler Alman Milli Takımı’nın da başına geldi

 

Almanya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesini yorumlayan A Spor muhabiri Rahmi Turan, “Her genç kızın başına gelebilecekler, Alman Milli Takımı’nın da başına geldi” dedi.

Son şampiyon Almanya, dün Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Almanlar, maçtan 2-0 mağlup ayırılınca kupadan da elenmiş oldu.

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A Spor muhabiri Turan da canlı yayında maç hakkında yorum yaptı.

Muhabir şunları söyledi: “Bütün Almanya şokta ve Almanya’nın o yenilmezlik, dokunulmazlık ve müthiş futbol oyunu artık devrini kapatmış oldu. Her genç kızın başına gelebilecekler Alman Milli Takımı’nın da başına geldi. Ve böylece hayal kırıklığı içinde ülkelerine geri dönecekler. Onları burada maalesef çok kızgın bir taraftar grubu bekliyor.”

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A Spor, iktidara yakın A Haber’e bağlı.


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