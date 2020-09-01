A Milli Futbol Takımı’nın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Futbol Takımı’nın yeni iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Formalar Nike tarafından hazırlandı.
Milliler, kırmızı iç saha formasını ilk olarak 3 Eylül’deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül’deki Sırbistan karşılaşmasında giyecek.
Geleneksel renkler ve sembollerden ilham alınarak tasarlanan formalarda bayrak ve bant tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor.