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A Haber yorumcusuna göre AKP’nin ‘yeni devlet’i reddi ‘utanç verici’: Sahip çıkmayanlar zan altında

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A Haber ve 1ANTV yorumcusu Cemil Barlas, “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen Ayhan Oğan’ın bu sözleri hakkında AKP’nin yaptığı açıklamayı ‘utanç verici’ buldu.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Oğan’ın iddia edildiğinin aksine şu an AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olmadığını belirtmiş, “Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağlar” demişti.

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Başbakan Binali Yıldırım da Oğan’ın açıklamalarıyla ilgili soruyu “Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı Devleti’nin devamı olarak kuruldu. Kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz” diye yanıtlamıştı.

‘Sahip çıkmayan herkes zan altında’

AKP’de ‘metal yorgunluğu’nun ötesinde bir durum olduğunu savunan Barlas “Ayhan Oğan’a sahip çıkmayan her AK Partili zan altındadır. Ak Parti’nin Ayhan Oğan açıklaması utanç verici” tweet’lerini paylaştı.

‘Kertenkele kuyruğu gibi koptular, yok olacaklar’

Bir takipçisinin “Davutoğlu, FETÖ’nün başaramadığını başardı. Ak Parti medyada sosyal medyada ve mecliste bölündü” mesajını alıntılayan A Haber yorumcusu, “Bölünmedi. Kertenkele kuyruğu gibi koptular, yok olacaklar” diye yazdı.

Barlas, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ‘ipinin çekilmesine’ varan krizi başlatan ‘Pelikan Dosyası’ adlı blogdaki yazıyı ilk paylaşanlardan biriydi.

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