A Haber sokak röportajında figüran kullanmış

A Haber’in sokak röportajı yaptığı Gürsel Cephaneci’nin figüran olduğu ortaya çıktı.

Durumu gazeteci Can Bursalı ortaya çıkardı.

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31 Mart seçimlerinde AKP’ye oy vereceğini açıklayan Cephaneci’nin bir cast ajansının görevlendirmesiyle ‘röportaj verdiğini‘ belirten Bursalı şunları aktardı: “Gürsel Cephaneci’nin bağlı olduğu cast ajansının sahibi Kemal Ekenel’le konuştum. Ekenel, A Haber’in Cephaneci’yle röportaj yapmak için kendisine ulaştığını ve Cephaneci’nin ajans görevlendirmesiyle A Haber’e konuştuğunu söyledi.”

‘Reisimin arkasından ölüme giderim’

Yeşilçam oyuncusu Cephaneci, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

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“Tercihim AKP, Cumhur İttifakı Tayyip Erdoğan olacak. Ben Milliyetçi vatansever bir adamım. Bundan öncekileri de gördüm. Ecevit’i de gördüm. Ecevit’i itip kakarak resim çektiriliyordu hani Avrupa Birliği’nde. Yalnız başına duruyordu bir kenarda. Kadın bunu itekleye itekleye resme sokuyordu. Ama ne yapıyoruz şimdi. Trump’ın karşısında da bacak bacak üstüne atıyoruz, Putin’in karşısında da hesap soruyoruz, ‘eyvallah kardeş’ diyoruz. Alayına gider yapıyoruz. Benim güvendiğim reisim var. Arkasından ölümüne de giderim.”

Gürsel Cephaneci'nin bağlı olduğu cast ajansının sahibi Kemal Ekenel'le konuştum. Ekenel, A Haber'in Cephaneci'yle röportaj yapmak için kendisine ulaştığını ve Cephaneci'nin ajans görevlendirmesiyle A Haber'e konuştuğunu söyledi. https://t.co/jKrBUHth5e — Can Bursalı (@CanBursali) February 25, 2019



