A Haber muhabirinin Erdoğan’a ‘çanak sorusu’ Alman muhabire ‘cevap oldu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, A Haber muhabirinin sorusundan oldukça memnun kaldı: “Aslında değerli arkadaşımın az önce bana yöneltmiş olduğu sorunun bir yerde bu da bir cevabıdır.”

Erdoğan, Almanya’daki G-20 Liderler Zirvesi’nin kapanışında basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından gazetecilerden de soru aldı. Bir gazeteci, Die Welt’in tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in durumunu sordu.

Erdoğan, “Basın mensupları herhalde sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Basın mensupları da suç işler” derken, yargının gerekli değerlendirmeyi yapacağını söyledi.

Kendisinin şiir okuduğu için cezaevine girdiğini söyleyen Erdoğan “O yüzden fikir özgürlüğünü iyi bilirim. Bu noktada çok hassasım. Bütün yasalarımız bu şekilde hazırlanmıştır. Basın mensupları dediklerinizin çoğu teröre yardım ve yataklık yapmıştır. Yargı bu konuda gerekli kararları verir” diye konuştu.

Gazetecinin sorusu

Cumhurbaşkanının bu cevabının ardından gazetecilerin arasında bulunan A Haber Almanya muhabiri Rahmi Turan söz aldı. Turan, Erdoğan’a uzunca bir soru sordu: “Sayın cumhurbaşkanım, federal hükümet sizin burada Türk vatandaşlarınıza hitap etmenizi yasakladı. Bu uluslararası hukuk dışı ve insanlık dışı karardan sonra tabi ki Almanya’daki üç milyondan fazla vatandaş büyük bir üzüntü yaşadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci olarak da basın özgürlüğü konusunda, dört basın mensubunun akreditasyonu, Almanya’nın güvenliği kongrenin güvenliği, buradaki zirvenin güvenliği açısından iptal edildi. Bu, basın özgürlüğü açısından buradaki arkadaşlarımızı son derece üzdü. Zirveyi izlemelerini isterdik. Ve Türkiye’den kaçan PKK, FETÖ, DHKP-C gibi birtakım terör örgütlerinin mensuplarının Almanya’da çok rahat bir şekilde yaşamaları ve Alman vakıfları tarafından maddi olarak desteklenmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? ‘Siyasi intihar’ değerlendirmesi yaptınız. Bunun dışında bu terör örgütlerinin burada son derece rahat bir şekilde yuvalanmasının Almanya’nın terör örgütlerine kucak açması olarak değerlendiriyor musunuz?”

Erdoğan memnun kaldı

Turan’ın sorusundan memnun kalan Erdoğan, başka bir gazeteciye dönerek şunları söyledi: “Aslında değerli arkadaşımın az önce bana yöneltmiş olduğu sorunun bir yerde bu da bir cevabıdır. Niye? Basın mensuplarını Almanya’da G-20’yi izlemeye müsaade etmeyecek, onları akredite etmeyecek kadar önlerini kesen bir anlayış var. Önce bu anlayışı ortadan kaldırmak lazım.”