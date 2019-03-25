A Haber, Güldür Güldür’e ‘Algı operasyonu’ dedi: ‘Toplum mühendisleri yine devrede!’

Sabah, A Haber ve Takvim, Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’daki medya eleştirisini ‘algı operasyonu’ diyerek haberleştirdi.

Seçime bir haftadan az bir süre kala toplum mühendisleri yine devrede! Bir televizyon kanalında yayınlanan Güldür Güldür isimli programda yaklaşan 31 Mart seçimleri hedefe alınarak yapılan algı operasyonu tepki çekti. Reklam

— Sabah Gazetesi (@Sabah) March 25, 2019

Güldür Güldür Show’un 192’nci bölümündeki ‘Pozitif Toplantı’ skecinde, bir gazetenin yazıişleri toplantısı müdürün diğer editörlerden ‘patrona yaranmak için’ haber başlıklarını yumuşatmasını istemesi konu ediliyor.

Yazıişleri müdürüne gelen bir telefon sonrasında haberlerin daha pozitif hale getirilmesi istenen ekip ekmeğe zam, işsizlik, obezitedeki artış, çiftçinin elinde kalan limonlar, küresel ısınma ve mülteci akını gibi birçok sorunu manşetlerde birkaç dil oyunuyla ‘pozitif hale’ getiriyor.

İktidara yakın medyadaki haberlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda yayınlanan program, sosyal medyada günün konusu olurken, Türk medyasını ‘gerçeğe yakın’ bir şekilde ‘taklit ettiği’ yorumları da yapıldı.

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Güldür Güldür Show’dan seçime günler kala algı operasyonu! https://t.co/gqPMQMqCMy pic.twitter.com/yJgyy6Incb — A Haber (@Ahaber) March 25, 2019

İktidara yakın Turkuvaz Medya Grubu’na ait medya, programın seçim öncesinde yayınlanması nedeniyle ‘algı operasyonu’ yapıldığını savundu. Yayınlanan haberlerde bazı oyuncuların daha önceki siyasi tutumları da anımsatılırken, “Seçime bir haftadan az bir süre kala toplum mühendisleri yine devrede!” yorumu yapıldı.