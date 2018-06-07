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Yaramazlara biraz batar!

A Haber: ‘Bedelli’ çalışması başladı; 20-25 bin lira, yaş sınırı 28

 

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin ‘bedelli askerlik’ çalışması beklediğini söyledi ve detay paylaştı: “20-25 bin lira olması bekleniyor. Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var.”

Fotoğraf: DHA

‘Bedelli askerlik’ son dönemde ‘seçim sonrası’ koşuluyla hükümet üyelerinin gündemi.

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A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışma başlattığı söyledi.

Atik, bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceğini ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu belirtti. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira arasında olması bekleniyor.

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Atik, hükümetin bu konuda çalışma yaptığını yineleyerek “Seçimden hemen sonra, yerel seçimlerden önce bedelli askerlik çıkarılacak” dedi.

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