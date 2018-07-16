A Haber: Bedelli askerlikle ilgili 26 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, bedelli askerlikle ilgili öne çıkan kriterin 26 yaş ve 20 bin lira olduğunu açıkladı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin 1 Ekim’den sonra gündeme geleceği hükümet yetkilileri tarafından açıklanmış, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” demişti.

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A Haber muhabiri Erdinç Özyılmaz’ın aktardığı bilgilere göre bedelli askerlik çalışmalarında yaş ve rakam kriterlerinin belirlenmesine kısa bir süre kaldı.

Özyılmaz, “Edindiğimiz bilgiye göre 26 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Yine de çalışmaların devam ettiğini söylemekte fayda var” dedi.