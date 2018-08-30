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Yaramazlara biraz batar!

A Haber: Bedelli askerlere verilecek ‘yol izni’ 21 günlük süreden düşülecek

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlere gidecekleri birliklere göre yol izni verileceği ve bu iznin 21 günlük askerlik sürecinden düşeceği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 15 Eylül’den itibaren birliklerine sevk edileceklerin temel askeri eğitimlerini alacakları birlikler e-devlet üzerinden duyuruldu.

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İlk üç döneme ait celpler yaklaşık 62 bin kişiyi kapsayacak. İlk üç celp dönemine dahil olanların 21 günlük temel askeri eğitimleri için 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olmaları gerekiyor. İlk üç döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber’in haberine göre, bedelli askerlerin gidecekleri birliklere göre yol izni verileceği öğrenildi. Bedelli askerlere verilen bu yol izninin 21 günlük askerlik sürecinden düşeceği bildirildi.

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