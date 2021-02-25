A. Cihan Soylu: ‘Terörün siyasal temsilcileri’ olarak zindan yolu gösterdikleriyle pazarlığa oturmuşlardır

Türkiye’yi yönetenler Kürt sorununun varlığını, özellikle ulusal taleplerle kitlesel hareketliliğin yükseliş dönemlerinde kabullenip “Kürt realitesini kabul ediyoruz, bir çözüm bulacağız, yeter ki ülkemiz bölünmesin” anlamında sözler etmelerine ve Erdoğan döneminde yapıldığı tarzda “çözüm masaları” oluşturup şimdilerde “terörün siyasal temsilcileri” olarak zindan yolu gösterdikleri kimselerle pazarlığa oturmuşlardır. Buna rağmen ama, yüzyıllık bir devamlılık gösteren şekilde Kürt sorununa ilişkin devlet politikası, “Türk milletini oluşturan unsurlardan biri olan Kürtler”in ulusal taleplerinin olamayacağı ve kabul edilemeyeceği şeklinde taşlaşmıştır. Bu politikanın başlıca özelliklerinden biri de, nedenleri, kaynağı değil sonuçları öne çıkarmasıdır. “Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır, onu da son terörist kalmayana dek savaşarak yok edeceğiz” denmesinin nedenidir bu. Ne ki bu çabanın kök tutması mümkünsüzdür. “Bataklığı kurutma” türü askeri politikalarla yüzbinlerce insanın yerinden edilmesi ve on binleri bulan yok etmelere rağmen mevcut halin devamına itirazlar devam edip bu itiraz milyonları kucaklayacak genişlemeye varıyorsa (“terörün siyasal uzantısı” diye hedefe konan HDP’nin 6 milyonu aşkın oy desteği anımsansın), gece-gündüz “bölücü terör”den söz edip onu yönetme politikalarında araçsallaştırmak, çözümsüzlük devam ediyor demektir.
SON HABERLER
Tuma Çelik hakim karşısına çıktı: Adli kontrol şartı devam edecek
Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP’li Tuma Çelik’in ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılanmasına başlandı.
‘Rezerv’ tartışması: Erdoğan’a göre bir kısmı ‘tuzaklarla mücadelede’ kullanıldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonundan bu yana iktidarla muhalefet arasında tartışma konusu olan Türkiye’nin döviz rezervlerinin bir bölümünün ‘ekonomik tuzaklarla mücadelede’ kullanıldığını söyledi.
Hrant Dink Vakfı’nı tehdit davası: Sanıklardan birinin cezai ehliyeti tam çıktı
Hrant Dink Vakfı’nın elektronik posta yoluyla tehdit edilmesine ilişkin davada yargılana iki sanıktan birinin cezai ehliyetinin bulunduğu bildirildi.
İmamoğlu: Dileğim Halk Ekmek’te sıfır üretim, 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duyulmasın
Ekmek Üreticileri Derneği’nin Halk Ekmek büfeleriyle ilgili şikayet dilekçesini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dileğim sıfıra insin. Hiç kimse 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duymasın” dedi.
Bakan Koca’dan cenaze açıklaması: Benim kusurum; özür diliyorum
Sağlık Bakanı bir cenazede sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri için “Mesafenin ortadan kalkabileceğini öngörmedim. Benim kusurum. Vatandaşımızdan özür diliyorum” dedi.