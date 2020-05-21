A. Cihan Soylu: Salgın kapitalizmi çırılçıplak hale getirdi

Koronavirüs, kapitalizmin vahşi bir sömürü sistemi olduğunu ‘çırıl çıplak’ hale getirdi. Üzerindeki yalan-dolan sisini dağıttı; çirkefi örten ne varsa yırtıp attı. Tabii ki görmek isteyen; görmeye çalışanlar için! Sorun görme yetisinin olup olmamasıyla da bağlı değildi. Birçok yetinin yitirilmediği durumda, herkes olanları görebilecek durumdadır.

Burjuva devlet şefleri; ihtişamlı yönetim saraylarında oturan devlet-hükümet yöneticileri, uluslararası mali sermaye kurumlarının başını tutanlar hem irkildiler hem de tamı tamına 8 trilyon dolar parayı piyasaya sürüp büyüklük sırasına göre şirketlere dağıttılar.

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A. Cihan Soylu’nun yazısı