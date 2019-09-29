Abbas Güçlü: Akıl, öngörü, plan, program eğitimde yoksa nerede olacak?

Eğitimde taşlar yerli yerine oturmadı. Oturacağı da yok gibi! Devlet okullarının kimi tıka basa dolu, kimi öğrenci bulamıyor. Kolej kontenjanlarının yüzde 60’ı boş!

Üniversitelerde tek kayıt almayan fakülte ve yüksekokulların sayısı giderek artıyor. Bilimsel üretkenlikte dibe vuran üniversitelerin kontenjanı azaltılacakmış!

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Tekli eğitime geçeceğiz diyoruz, ikili eğitime dönüyoruz.Dershaneleri kapattık dedik, değişen sadece ismi oldu. Sınav odaklı eğitimden vazgeçtiğimizi ilan ettik, bağımlılık daha da arttı.

Özetin özeti: Doğru olanı eğitimde bulamaz ve hayata geçiremezsek, hiçbir alanda daha fazlasını yapamayız. Tıpkı deprem konusunda da olduğu gibi!..

Abbas Güçlü’nün yazısı



