250 kişi beklemede: Sarı basın kartı sahibi sayısı 21 bin 132

Basın kartı sahibi basın mensubu sayısının 15 bin 423, sürekli basın kartı sahibi basın mensubu sayısınınsa 5 bin 709 olduğu açıklandı. Bir sonraki Basın Kartı Komisyonu toplantısını bekleyen 250 başvuru var.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Basın Kartı Komisyonu’yla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı.

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Buna göre, Basın Kartı Komisyonu’nda basın-yayın meslek kuruluşları temsilcileri, basın kartı sahipleri, sürekli basın kartı sahipleri, Anadolu gazete sahipleri temsilcileri, radyo-televizyon kuruluşları temsilcileri ve sendika üyeleri yer alıyor.

Komisyon üyelerine ücret ödenmiyor.

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Komisyonun, yönetmeliğe göre gerekli şartları taşıyan ve bekleme sürelerini dolduran basın mensuplarına basın kartı düzenlenmesi için karar alıyor.

Sürekli basın kartı sahiplerinden, yönetmelikteki şartları taşımaya devam eden ve yenileme talebinde bulunanların kartı yenileniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basın kartı alacak basın mensupları için aranan şartların, basın kartı yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtildiğini dile getirerek, “Bu şartlar dışında herhangi bir kıstas aranmamakta” dedi.