Kadın yolcu bebeğini unutunca uçak kalktığı havalimanına döndü

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinden Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitmek için havalanan uçak bir kadın yolcunun havalimanında bebeğini unutması nedeniyle geri döndü.

Guardian’daki habere göre uçak kalktıktan kısa süre sonra çocuğunun yanında olmadını fark eden kadın, panik içinde kabin memurlarına, ”Bebeğimi terminalde unuttum Lütfen onu almak için geri dönelim” dedi. Yolculuğa devam etmemek konusunda ısrarcı olan kadının talebi pilota iletildi.

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Kuleyle irtibata geçen pilot kısa süre önce havalandığı Kral Abdülaziz Havalimanı’na dönmek istediğini söyledi. Bu talebi kule tarafından ciddiye alınmayınca da, ”Size uçakta bebeğini terminalde bırakan ve kesinlikle yola devam etmek istemeyen bir yolcu var diyorum” dedi. Kısa bir süre sonra uçağa Cidde’ye iniş izni verildi. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen kule çalışanları, ‘‘Bu daha önce karşılaştığımız bir durum değil ama inebilirsiniz” yanıtını verdi.

Uçakların sağlık sorunları veya arıza gibi nedenler dışında yön değiştirmesi sık rastlanan bir durum değil. Bunun yakın geçmişteki örneklerinden biri 2013’te yaşandı. American Airlines’a ait, ABD’nin Los Angeles kentinden New York kentine doğru havalanan uçak, şarkı söylemekten vazgeçmeyen bir yolcu nedeniyle Kansas’a yönlendirilmişti.