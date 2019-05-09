Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Her şey seçimlere bağlı

– Türkiye’nin faizleri de yükseliyor. Gösterge tahvil faizi dün yüzde 25.71’e yükselerek kur şokunu yaşadığımız ağustos sonrası dönemin en yükseğine çıktı. Faizdeki üç günlük artış 1.65 puan.

– Asıl da yabancıların işlem yaptığı Türkiye CDS’leri yükseldi. Ülke varlıklarının iflas sigortası olan 5 yıllık CDS’in fiyatı dün 472.214’e kadar yükseldi. Cuma gününü 435.419’dan kapatan CDS’ler üç günde yüzde 8.5 arttı. Türkiye riskindeki üç günlük artışın bedeli bu.

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– Dünyada esmeye başlayan fırtınaya karşı kırılganlığımız nedeniyle önlem almamız gerekirken, kendi içimizden ikinci fırtınayı ekledik. Bir anlamda bu dönemde çifte fırtınaya yakalandık. Sonuçlarına katlanmak da buna paralel giderek zorlaşıyor. 

– Yıl ortasına kadar da bu gidişi değiştirecek büyük bir gelişme veya olay da yok. Çünkü Türkiye’de hemen her şeyi seçimler domine ediyor. Her şey seçimlere bağlı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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