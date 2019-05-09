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Yaramazlara biraz batar!

Güneri Civaoğlu: Ekrem İmamoğlu’nun ‘demokrasi terapisi’

Ankara’da CHP karargâhının bazı kurmayları “sandığa boykot” konuşurken, Ekrem İmamoğlu Sultanbeyli’deydi.

YSK kararını öğrenince ters köşe yaptı.“Her şey çok güzel olacak…”

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Hashtag salgını…“Zaten bırakmazlardı İstanbul’u” karamsarlığı, yılgınlığı, psikolojik çöküntüsü ve “sandığa gitmem gari” küskünlüğünü yaratmadan YSK kararı “umut rüzgarı” üretti.

Sosyal medyada “her şey çok güzel olacak” trend topic…Bu bir “spontane” ruh hali mi yoksa “iletişim ustalığı” mı? İkisi de olabilir ama bir İmamoğlu siyaset klasiğidir.

Güneri Civaoğlu’nun yazısı


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AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

Hacı Sabancı’dan İmamoğlu’na açık destek

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

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