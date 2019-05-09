Güneri Civaoğlu: Ekrem İmamoğlu’nun ‘demokrasi terapisi’

Ankara’da CHP karargâhının bazı kurmayları “sandığa boykot” konuşurken, Ekrem İmamoğlu Sultanbeyli’deydi.

YSK kararını öğrenince ters köşe yaptı.“Her şey çok güzel olacak…”

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Hashtag salgını…“Zaten bırakmazlardı İstanbul’u” karamsarlığı, yılgınlığı, psikolojik çöküntüsü ve “sandığa gitmem gari” küskünlüğünü yaratmadan YSK kararı “umut rüzgarı” üretti.

Sosyal medyada “her şey çok güzel olacak” trend topic…Bu bir “spontane” ruh hali mi yoksa “iletişim ustalığı” mı? İkisi de olabilir ama bir İmamoğlu siyaset klasiğidir.

Güneri Civaoğlu’nun yazısı



