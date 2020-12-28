Suudi kadın hakları savunucusu Luceyn el-Hezlul’a beş yıl sekiz ay hapis cezası

Kadınların araba kullanma hakkı için kampanya yürütmesiyle tanınan, Suudi kadın aktivist Luceyn el-Hezlul beş yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

El-Hezlul ve birkaç başka aktivist 2018 yılında ‘düşman örgütlerle temas kurmak’ dahil birtakım suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

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Uluslararası insan hakları grupları, el-Hezlul’un defalarca serbest bırakılması çağrısında bulunmasına rağmen, terörizm davalarını görmek üzere kurulan ülkenin İhtisas Ceza Mahkemesi, onu ‘ulusal güvenliğe zarar vermek ve yabancı bir gündemi internet aracılığıyla Krallık’ta uygulamaya çalışmak’ da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, iki buçuk yıldır maksimum güvenlikli bir hapishanede tutulan 31 yaşındaki aktivistin cezasının iki yıl 10 ayını askıya aldı ve cezasının başlangıcını Mayıs 2018’e çekti, yani el-Hezlul’un 31 Mart’ta tahliye edilmesi mümkün olacak.

Ailesi, tutuklanmasının ardından, Hezlul’un yaklaşık üç ay boyunca kimseyle görüştürülmediğini, elektrik şokuna, kırbaçlamaya ve cinsel tacize maruz kaldığını söyledi. Ayrıca işkence görmediğini söylemeyi kabul etmesi halinde kendisine ‘özgürlük teklif edildiğini’ ifade ettiler.

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Luceyn el-Hezlul, Suudi kadınların araba kullanmalarına izin verilmesinden yalnızca birkaç hafta önce tutuklanmıştı.