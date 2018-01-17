17 Ocak 2018 itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği şirket sayısı.
Yaramazlara biraz batar!
17 Ocak 2018 itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği şirket sayısı.
Almanya’da PKK destekçilerine yönelik soruşturmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi. Almanya’da yaklaşık 14 bin PKK sempatizanı olduğu tahmin ediliyor.
Avrupa Konseyi (AK) ile ilişkileri son dönemde gergin olan Türkiye artık ‘büyük bağışçı’ listesinde değil. Ankara’nın talebi doğrultusunda yapılan değişikliğin ardından Türkçenin AK’nin çalışma dili olmaktan çıkarılması gündemde.
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan eğitim uçağı düştü, üç asker hayatını kaybetti.
Adana’nın Kozan ilçesinde, Umut Özgür Karaoğlan’ın boş araziye yaptırdığı tek odadaki kafeslerde bulunan 70 güvercin, kapıyı açamayan hırsızlar tarafından benzin dökülerek öldürüldü.
Giyim markası Zara, Türkiye pazarından çıkmayacağını ve faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.