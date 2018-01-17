Avrupa Konseyi (AK) ile ilişkileri son dönemde gergin olan Türkiye artık ‘büyük bağışçı’ listesinde değil. Ankara’nın talebi doğrultusunda yapılan değişikliğin ardından Türkçenin AK’nin çalışma dili olmaktan çıkarılması gündemde.