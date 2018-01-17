Diken

Yaramazlara biraz batar!

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17 Ocak 2018 itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği şirket sayısı.

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Hırsızlar 70 güvercini yakarak öldürdü!

Adana’nın Kozan ilçesinde, Umut Özgür Karaoğlan’ın boş araziye yaptırdığı tek odadaki kafeslerde bulunan 70 güvercin, kapıyı açamayan hırsızlar tarafından benzin dökülerek öldürüldü.

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