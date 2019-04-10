99 yıl iç organları ters tarafta yaşamış

ABD’nin Portland kentindeki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’ne kadavra bağışı yapan bir kadının iç organlarının ters tarafta olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre 2017’de 99 yaşında ölen Rose Marie Bentley’nin bedenini inceleyen uzmanlar, 22 binde bir rastlanan, iç organları yer değiştirmiş halde doğma anlamına gelen ‘situs inversus’ tespit etti.

Reklam

Bentley’nin bedenini anatomi dersinde öğrencileriyle birlikte inceleyen doktor Cam Walker şunları söyledi: “Situs inversus normalde hayati tehlike oluşturan kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilir. Bu nedenle Bayan Bentley’nin kalp sorunu yaşamamış ve bu kadar uzun yaşamış olması olağandışı bir durum. Buna çok şaşırdık. Böyle doğanlarda yetişkin yaşlara ulaşma oranı 50 milyonda bir.”

Walker, yıllarca kocasıyla birlikte hayvan yemi satan bir dükkan işleten Bentley’nin, sağda olması gereken iç organlarının solda, solda olması gerekenlerin sağda olduğunu vurgulayarak, “Kalbi normal yeri olan solda” dedi.

Bentley’nin beş çocuğundan biri olan Louise Allee ise “Annem bu kadar ilgi gördüğünü bilse çok hoşuna giderdi. Romatizma dışında çok sağlıklı bir kadındı” diye konuştu. Allee, apandisit ameliyatı yapan doktorun annesinin apandistinin doğru yerde olmadığını fark ettiğini, ancak tüm iç organlarının ters tarafta olduğunun Bentley’in olduğu üç ameliyatta da anlaşılmadığını söyledi.

Reklam



