99 yaşında single listesinin zirvesine yerleşti: Asla yalnız yürümeyeceksin

Evinin bahçesinde, yürüteçle 100 tur atma vaadiyle başlattığı kampanyada Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için 27 milyon sterlin (233 milyon lira) bağış toplayan 99 yaşındaki Britanyalı emekli asker Tom Moore şimdi de şarkı söyledi. Moore, ülkede single albüm çıkarıp ‘bir numara’ya yükselen en yaşlı ismi oldu.

Fotoğraf: CNN International

30 Nisan’da 100 yaşına girecek olan ve kampanyayla dünya basınında sesini duyuran Moore, Britanyalı şarkıcı Michael Ball’la düet yaptı. İkili, Liverpool futbol külübünün taraftarlarıyla özdeşleşen, Rodgers and Hammerstein Müzikali’nde yer alan ‘You’ll Never Walk Alone’ (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı için çekilen klibin sonunda NHS çalışanları ve Ball, Moore’a teşekkür ediyor.

Reklam

İkiliye, geçen cuma piyasaya sürülen single albümde NHS Korosu vokal yaptı. Kısa sürede 82 bin satan albümden elde edilen gelir de NHS’e aktarılacak.

Şarkıda, “Karanlıktan korkma, fırtınanın ardından parlak, altın gibi bir gökyüzü gelecek” gibi gelecek için umut veren sözler yer alıyor.

2009’da, 68 yaşındayken listede birinciliğe yükselerek bunu başaran en ileri yaştaki isim unvanını elde eden Galli şarkıcı Tom Jones’tan kutlama gecikmedi: “Bir Tom’dan diğerine.. Yüzbaşı Moore, rekorumu kırdığınız için tebrik ederim. Birine bu rekoru kaptıracaktım. Bu kişinin siz olmanızdan onur duydum.”

Reklam

Moore ise torularının listelerin zirvesine oturduğuna inanamadığını belirterek, “Bu mücadelede birlikteyiz. Herkesin desteğine teşekkür ederim. Asla yalnız yürünmeyeceğini bir kez daha kanıtladık” diyerek duygularını ifade etti.

Geçen yıl aralık ayında kalça protezi takıldığı için yürüteç kullanan Moore’a, doğum günü öncesinde binlerce tebrik kartı yollandı.