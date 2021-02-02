99 yaşında, bahçesinde yürüteçle turlayarak sağlıkçılar için 33 milyon sterlin toplamıştı: Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Britanya’da, evinin bahçesinde yürüteçle 100 tur atma vaadiyle, Ulusal Sağlık Sistemi için başlattığı bağış kampanyasında 33 milyon sterlin (327.72 milyon lira) toplayarak ülkedeki milyonların gönlünde yer eden 100 yaşındaki Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Moore’un salgın sürecinde ağır bir yükü sırtlanan sağlık çalışanlarını düşünerek, Nisan 2020’de, 99 yaşındayken başlattığı kampanya, torunu ve kızının açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurulmuştu. Kalça protezi ameliyatı sonrasında yürüteçle yürüyen emekli yüzbaşı kısa süre sadece ülkenin değil dünyanın gündemine oturmuştu.

Reklam

Moore, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Moore’un ölüm haberini kızları sosyal medyadan duyurdu.

‘Düet yaptı, bir numara oldu’

100 yaşını doldurduğu 30 Nisan’da binlerce kart yollanmış, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth ‘sör’ unvanı vermişti. Britanyalı şarkıcı Michael Ball’la düet yaparak Liverpool futbol külübünün taraftarlarıyla özdeşleşen, ‘You’ll Never Walk Alone’ (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) adlı şarkıyı seslendiren Moore, ülkede single albüm çıkarıp ‘bir numara’ya yükselen en yaşlı isim olmuştu.